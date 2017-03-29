Бігали голяка й кричали: поїзд «Львів-Київ» зупинили через неадекватних дівчат. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
Нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали голими вагоном.
Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram, - пише Обозреватель.
Відзначається, що дівчатам 17 і 19 років. У підсумку начальник поїзда ухвалив рішення висадити їх на станції в Хмельницькій області. Однак вони чинили опір.
"Усьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда ухвалив рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", – йдеться в повідомленні.
Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram, - пише Обозреватель.
Відзначається, що дівчатам 17 і 19 років. У підсумку начальник поїзда ухвалив рішення висадити їх на станції в Хмельницькій області. Однак вони чинили опір.
"Усьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда ухвалив рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", – йдеться в повідомленні.