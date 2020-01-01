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Волинянин на городі знайшов набитий боєприпасами ящик

Волинянин на городі знайшов набитий боєприпасами ящик
У селі Римачі місцевий житель виявив на городі небезпечну знахідку.

Про це інформує Любомльський відділ поліції у фейсбуці.

17 жовтня о 11:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Римачі на городі місцевого жителя під час проведення господарчих робіт виявили дерев’яний ящик зі снарядами.

Загалом в ящику було 10 снарядів часів Другої світової війни. На місце події викликали підрозділ ДСНС для подальшого вилучення та знешкодження боєприпасів.

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Теги: боєприпаси, Римачі
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