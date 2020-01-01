Волинянин на городі знайшов набитий боєприпасами ящик





Про це інформує Любомльський відділ поліції у фейсбуці.



17 жовтня о 11:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Римачі на городі місцевого жителя під час проведення господарчих робіт виявили дерев’яний ящик зі снарядами.



Загалом в ящику було 10 снарядів часів Другої світової війни. На місце події викликали підрозділ ДСНС для подальшого вилучення та знешкодження боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Римачі місцевий житель виявив на городі небезпечну знахідку.Про це інформує Любомльський відділ поліції у фейсбуці.17 жовтня о 11:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Римачі на городі місцевого жителя під час проведення господарчих робіт виявили дерев’яний ящик зі снарядами.Загалом в ящику було 10 снарядів часів Другої світової війни. На місце події викликали підрозділ ДСНС для подальшого вилучення та знешкодження боєприпасів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію