Волинянин на городі знайшов набитий боєприпасами ящик
Сьогодні, 01:12
У селі Римачі місцевий житель виявив на городі небезпечну знахідку.
Про це інформує Любомльський відділ поліції у фейсбуці.
17 жовтня о 11:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Римачі на городі місцевого жителя під час проведення господарчих робіт виявили дерев’яний ящик зі снарядами.
Загалом в ящику було 10 снарядів часів Другої світової війни. На місце події викликали підрозділ ДСНС для подальшого вилучення та знешкодження боєприпасів.
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Про це інформує Любомльський відділ поліції у фейсбуці.
17 жовтня о 11:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Римачі на городі місцевого жителя під час проведення господарчих робіт виявили дерев’яний ящик зі снарядами.
Загалом в ящику було 10 снарядів часів Другої світової війни. На місце події викликали підрозділ ДСНС для подальшого вилучення та знешкодження боєприпасів.
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