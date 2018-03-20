На Волині у відділенні кур'єрської доставки чоловік завантажив товар в авто та втік





Пригода трапилася у середу, 14 жовтня,



Чоловік у відділенні кур’єрської доставки отримав 23 ящики зі спеціями, за які не розплатився. Товар завантажили у авто зловмисника, з місця пригоди останній втік.



Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Закарпатської області.



Згодом зловмисника затримали у місті Нововолинськ. Транспортний засіб, Skoda Fabia, правоохоронці вилучили. Здобутий злочинним шляхом товар чоловік реалізував.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зловмисник обманом заволодів товаром у службі доставки.Пригода трапилася у середу, 14 жовтня, пише сектор комунікації Волині.Чоловік у відділенні кур’єрської доставки отримав 23 ящики зі спеціями, за які не розплатився. Товар завантажили у авто зловмисника, з місця пригоди останній втік.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Закарпатської області.Згодом зловмисника затримали у місті Нововолинськ. Транспортний засіб, Skoda Fabia, правоохоронці вилучили. Здобутий злочинним шляхом товар чоловік реалізував.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

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