На Волині у відділенні кур'єрської доставки чоловік завантажив товар в авто та втік
Сьогодні, 10:57
У Ковелі зловмисник обманом заволодів товаром у службі доставки.
Пригода трапилася у середу, 14 жовтня, пише сектор комунікації Волині.
Чоловік у відділенні кур’єрської доставки отримав 23 ящики зі спеціями, за які не розплатився. Товар завантажили у авто зловмисника, з місця пригоди останній втік.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Закарпатської області.
Згодом зловмисника затримали у місті Нововолинськ. Транспортний засіб, Skoda Fabia, правоохоронці вилучили. Здобутий злочинним шляхом товар чоловік реалізував.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.
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Пригода трапилася у середу, 14 жовтня, пише сектор комунікації Волині.
Чоловік у відділенні кур’єрської доставки отримав 23 ящики зі спеціями, за які не розплатився. Товар завантажили у авто зловмисника, з місця пригоди останній втік.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Закарпатської області.
Згодом зловмисника затримали у місті Нововолинськ. Транспортний засіб, Skoda Fabia, правоохоронці вилучили. Здобутий злочинним шляхом товар чоловік реалізував.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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