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На Волині у відділенні кур'єрської доставки чоловік завантажив товар в авто та втік

На Волині у відділенні кур'єрської доставки чоловік завантажив товар в авто та втік
У Ковелі зловмисник обманом заволодів товаром у службі доставки.

Пригода трапилася у середу, 14 жовтня, пише сектор комунікації Волині.

Чоловік у відділенні кур’єрської доставки отримав 23 ящики зі спеціями, за які не розплатився. Товар завантажили у авто зловмисника, з місця пригоди останній втік.

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Закарпатської області.

Згодом зловмисника затримали у місті Нововолинськ. Транспортний засіб, Skoda Fabia, правоохоронці вилучили. Здобутий злочинним шляхом товар чоловік реалізував.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

На Волині у відділенні кур'єрської доставки чоловік завантажив товар в авто та втік

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Теги: Ковель, шахрай, служба доставка
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