Синонтик розповіла, коли в Україні знову потепліє
Сьогодні, 11:07
Україна у вівторок, 20 жовтня, потрапить під вплив потужного західного антициклону, але майже у всіх областях буде без опадів.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, найближчої ночі очікують +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачають +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів.
Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – поривчастий. Найближчої ночі в Києві очікують +3+6 градусів, на околицях заморозки, завтра вдень усього +9, +10 градусів.
Як зауважує синоптик, погрітися можна буде 22-23 жовтня, адже в Україні потепліє до +14+19 градусів.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, найближчої ночі очікують +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачають +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів.
Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – поривчастий. Найближчої ночі в Києві очікують +3+6 градусів, на околицях заморозки, завтра вдень усього +9, +10 градусів.
Як зауважує синоптик, погрітися можна буде 22-23 жовтня, адже в Україні потепліє до +14+19 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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