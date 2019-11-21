Синонтик розповіла, коли в Україні знову потепліє

Україна у вівторок, 20 жовтня, потрапить під вплив потужного західного антициклону, але майже у всіх областях буде без опадів.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, найближчої ночі очікують +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачають +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів.Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – поривчастий. Найближчої ночі в Києві очікують +3+6 градусів, на околицях заморозки, завтра вдень усього +9, +10 градусів.Як зауважує синоптик, погрітися можна буде 22-23 жовтня, адже в Україні потепліє до +14+19 градусів.