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Синонтик розповіла, коли в Україні знову потепліє

Синонтик розповіла, коли в Україні знову потепліє
Україна у вівторок, 20 жовтня, потрапить під вплив потужного західного антициклону, але майже у всіх областях буде без опадів.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікують +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачають +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів.

Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – поривчастий. Найближчої ночі в Києві очікують +3+6 градусів, на околицях заморозки, завтра вдень усього +9, +10 градусів.

Як зауважує синоптик, погрітися можна буде 22-23 жовтня, адже в Україні потепліє до +14+19 градусів.


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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко, осінь
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