Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи

Лучанказавоювала бронзову медаль на Чемпіонаті Європи по маунтенбайку в олімпійській дистанції крос-кантрі, який проходив днями в швейцарському місті Тамаро.Також Яна Беломоїна і юніоркавиступали в естфеті в складі збірної команди України і завоювали 9 місце на Чемпіонаті Європи у цій дисципліні, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Драматичним для Яни був Чемпіонат Світу, який проходив в Австрії 5-11 жовтня в дуже складних умовах: в горах, де перед гонкою постійно йшли проливні дощі і трасу розмило настільки, що важко було втриматись на велосипеді.Зазначається, що довгий час Яна впевнено їхала на 3-му місці і здавалося вже медаль в кармані. Але прикра несправність велосипеда (зламався підсидільний замок, який тримає сідло) і були втрачені дорогоцінні секунди на пункті технічної допомоги. На жаль, в результаті вона посіла 7 місце.