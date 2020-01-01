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Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи

Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Лучанка Яна Беломоїна завоювала бронзову медаль на Чемпіонаті Європи по маунтенбайку в олімпійській дистанції крос-кантрі, який проходив днями в швейцарському місті Тамаро.

Також Яна Беломоїна і юніорка Ірина Шиманська виступали в естфеті в складі збірної команди України і завоювали 9 місце на Чемпіонаті Європи у цій дисципліні, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Драматичним для Яни був Чемпіонат Світу, який проходив в Австрії 5-11 жовтня в дуже складних умовах: в горах, де перед гонкою постійно йшли проливні дощі і трасу розмило настільки, що важко було втриматись на велосипеді.

Зазначається, що довгий час Яна впевнено їхала на 3-му місці і здавалося вже медаль в кармані. Але прикра несправність велосипеда (зламався підсидільний замок, який тримає сідло) і були втрачені дорогоцінні секунди на пункті технічної допомоги. На жаль, в результаті вона посіла 7 місце.
Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи

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Теги: Яна Беломоіна, медаль, чемпіонат
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