Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 11:18
Лучанка Яна Беломоїна завоювала бронзову медаль на Чемпіонаті Європи по маунтенбайку в олімпійській дистанції крос-кантрі, який проходив днями в швейцарському місті Тамаро.
Також Яна Беломоїна і юніорка Ірина Шиманська виступали в естфеті в складі збірної команди України і завоювали 9 місце на Чемпіонаті Європи у цій дисципліні, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Драматичним для Яни був Чемпіонат Світу, який проходив в Австрії 5-11 жовтня в дуже складних умовах: в горах, де перед гонкою постійно йшли проливні дощі і трасу розмило настільки, що важко було втриматись на велосипеді.
Зазначається, що довгий час Яна впевнено їхала на 3-му місці і здавалося вже медаль в кармані. Але прикра несправність велосипеда (зламався підсидільний замок, який тримає сідло) і були втрачені дорогоцінні секунди на пункті технічної допомоги. На жаль, в результаті вона посіла 7 місце.
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Також Яна Беломоїна і юніорка Ірина Шиманська виступали в естфеті в складі збірної команди України і завоювали 9 місце на Чемпіонаті Європи у цій дисципліні, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Драматичним для Яни був Чемпіонат Світу, який проходив в Австрії 5-11 жовтня в дуже складних умовах: в горах, де перед гонкою постійно йшли проливні дощі і трасу розмило настільки, що важко було втриматись на велосипеді.
Зазначається, що довгий час Яна впевнено їхала на 3-му місці і здавалося вже медаль в кармані. Але прикра несправність велосипеда (зламався підсидільний замок, який тримає сідло) і були втрачені дорогоцінні секунди на пункті технічної допомоги. На жаль, в результаті вона посіла 7 місце.
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