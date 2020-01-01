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На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО
На автодорозі Київ-Чоп неподалік села Корнин Рівненського району трапилася ДТП за участю двох легкових автомобілів Volkswagen Passat B6 та Honda Odyssey.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 08:20, пише ГУНП у Рівненській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Honda» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».

Внаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen» у тяжкому стані доставили до лікарні. 25-річна пасажирка «Honda» від отриманих травм загинула на місці. З власних джерел Радіо Трек стало відомо, що вона була вагітною.

Водій цього ж авто поки до лікарні не звертався.

На місці події працювали слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО

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Теги: смертельна аварії, Київ-Чоп
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