На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:20
На автодорозі Київ-Чоп неподалік села Корнин Рівненського району трапилася ДТП за участю двох легкових автомобілів Volkswagen Passat B6 та Honda Odyssey.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 08:20, пише ГУНП у Рівненській області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Honda» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».
Внаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen» у тяжкому стані доставили до лікарні. 25-річна пасажирка «Honda» від отриманих травм загинула на місці. З власних джерел Радіо Трек стало відомо, що вона була вагітною.
Водій цього ж авто поки до лікарні не звертався.
На місці події працювали слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 08:20, пише ГУНП у Рівненській області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Honda» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».
Внаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen» у тяжкому стані доставили до лікарні. 25-річна пасажирка «Honda» від отриманих травм загинула на місці. З власних джерел Радіо Трек стало відомо, що вона була вагітною.
Водій цього ж авто поки до лікарні не звертався.
На місці події працювали слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.
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