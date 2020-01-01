На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО





Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 08:20,



За попередньою інформацією, водій автомобіля «Honda» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».



Внаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen» у тяжкому стані доставили до лікарні. 25-річна пасажирка «Honda» від отриманих травм загинула на місці. З власних джерел



Водій цього ж авто поки до лікарні не звертався.



На місці події працювали слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Чоп неподалік села Корнин Рівненського району трапилася ДТП за участю двох легкових автомобілів Volkswagen Passat B6 та Honda Odyssey.Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 08:20, пише ГУНП у Рівненській області.За попередньою інформацією, водій автомобіля «Honda» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».Внаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen» у тяжкому стані доставили до лікарні. 25-річна пасажирка «Honda» від отриманих травм загинула на місці. З власних джерел Радіо Трек стало відомо, що вона була вагітною.Водій цього ж авто поки до лікарні не звертався.На місці події працювали слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію