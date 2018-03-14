У Ковелі вилучили цілий арсенал наркотиків. ФОТО

Цілий арсенал наркотичних речовин вилучили правоохоронці у Ковелі.Загалом, обшуки провели за більш, ніж десятьма адресами у Ковелі та кількох селах поблизу, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Окрім мобільних телефонів, які могли використовуватись у злочинній діяльності, вилучили також речовини рослинного походження, ззовні схожі на коноплі, макову соломку, згортки з невідомою речовиною, схожою на канабіс, а також електронні ваги та поліетиленові упаковочні пакети.Слідство триває за двома статтями Кримінального Кодексу. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309) та посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310).