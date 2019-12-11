Волинянина оштрафували за порушення правил полювання





Так, на річці Прип'ять і озері Стрибуж вилучили безгосподарські рибні сітки та ятір, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Крім того, оштрафували ратнівчанина за порушення правил полювання за статтею 85 ч. 3 КУпАП.



18 жовтня у Володимир-Волинському районі під час спільних перевірок з поліцейськими офіцерами громади спеціалісти Держекоінспекції Волині оштрафували порушника за спалювання сміття на 340 гривень за статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі 17-18 жовтня екоінспектори провели рейдові перевірки.Так, на річці Прип'ять і озері Стрибуж вилучили безгосподарські рибні сітки та ятір, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Крім того, оштрафували ратнівчанина за порушення правил полювання за статтею 85 ч. 3 КУпАП.18 жовтня у Володимир-Волинському районі під час спільних перевірок з поліцейськими офіцерами громади спеціалісти Держекоінспекції Волині оштрафували порушника за спалювання сміття на 340 гривень за статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність.

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