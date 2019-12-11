Волинянина оштрафували за порушення правил полювання
Сьогодні, 20:15
У Ратнівському районі 17-18 жовтня екоінспектори провели рейдові перевірки.
Так, на річці Прип'ять і озері Стрибуж вилучили безгосподарські рибні сітки та ятір, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Крім того, оштрафували ратнівчанина за порушення правил полювання за статтею 85 ч. 3 КУпАП.
18 жовтня у Володимир-Волинському районі під час спільних перевірок з поліцейськими офіцерами громади спеціалісти Держекоінспекції Волині оштрафували порушника за спалювання сміття на 340 гривень за статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність.
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Так, на річці Прип'ять і озері Стрибуж вилучили безгосподарські рибні сітки та ятір, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Крім того, оштрафували ратнівчанина за порушення правил полювання за статтею 85 ч. 3 КУпАП.
18 жовтня у Володимир-Волинському районі під час спільних перевірок з поліцейськими офіцерами громади спеціалісти Держекоінспекції Волині оштрафували порушника за спалювання сміття на 340 гривень за статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність.
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