Здебільшого це – спадкове, – волинський лікар про хворобу, яку не прийнято обговорювати вголос
Сьогодні, 17:39
Запобігти геморою неможливо, тому що це в більшості випадків спадкова хвороба.
Про це в ефірі програми «Район здорової людини» розповів проктолог Волинської обласної клінічної лікарні Микола Карабан.
«Зменшити його розвиток можна зміною способу життя: більше рухатися, займатися вправами. На жаль, люди не звикли їсти овочі, фрукти, зелень, а це має велике значення, оскільки кишка повинна очищатися. Ще важливо вживати багато рідини – 4% від маси тіла. Найкраще 35% калоражу і об'єму їжі вживати на сніданок, на обід – 40%, а ввечері – 25% легкої їжі. Таке харчування корисне не тільки для кишківника», – поділився лікар.
Микола Карабан додав, що геморой не має тенденції переходу в рак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі програми «Район здорової людини» розповів проктолог Волинської обласної клінічної лікарні Микола Карабан.
«Зменшити його розвиток можна зміною способу життя: більше рухатися, займатися вправами. На жаль, люди не звикли їсти овочі, фрукти, зелень, а це має велике значення, оскільки кишка повинна очищатися. Ще важливо вживати багато рідини – 4% від маси тіла. Найкраще 35% калоражу і об'єму їжі вживати на сніданок, на обід – 40%, а ввечері – 25% легкої їжі. Таке харчування корисне не тільки для кишківника», – поділився лікар.
Микола Карабан додав, що геморой не має тенденції переходу в рак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Здебільшого це – спадкове, – волинський лікар про хворобу, яку не прийнято обговорювати вголос
Сьогодні, 17:39
На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран
Сьогодні, 17:33
До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги
Сьогодні, 17:22
У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками
Сьогодні, 17:20
У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 16:53