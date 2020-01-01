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Здебільшого це – спадкове, – волинський лікар про хворобу, яку не прийнято обговорювати вголос

Здебільшого це – спадкове, – волинський лікар про хворобу, яку не прийнято обговорювати вголос
Запобігти геморою неможливо, тому що це в більшості випадків спадкова хвороба.

Про це в ефірі програми «Район здорової людини» розповів проктолог Волинської обласної клінічної лікарні Микола Карабан.

«Зменшити його розвиток можна зміною способу життя: більше рухатися, займатися вправами. На жаль, люди не звикли їсти овочі, фрукти, зелень, а це має велике значення, оскільки кишка повинна очищатися. Ще важливо вживати багато рідини – 4% від маси тіла. Найкраще 35% калоражу і об'єму їжі вживати на сніданок, на обід – 40%, а ввечері – 25% легкої їжі. Таке харчування корисне не тільки для кишківника», – поділився лікар.

Микола Карабан додав, що геморой не має тенденції переходу в рак.

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Теги: здоров'я, медицина, геморой
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