Здебільшого це – спадкове, – волинський лікар про хворобу, яку не прийнято обговорювати вголос





Про це в ефірі програми Микола Карабан.



«Зменшити його розвиток можна зміною способу життя: більше рухатися, займатися вправами. На жаль, люди не звикли їсти овочі, фрукти, зелень, а це має велике значення, оскільки кишка повинна очищатися. Ще важливо вживати багато рідини – 4% від маси тіла. Найкраще 35% калоражу і об'єму їжі вживати на сніданок, на обід – 40%, а ввечері – 25% легкої їжі. Таке харчування корисне не тільки для кишківника», – поділився лікар.



Микола Карабан додав, що геморой не має тенденції переходу в рак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запобігти геморою неможливо, тому що це в більшості випадків спадкова хвороба.Про це в ефірі програми «Район здорової людини» розповів проктолог Волинської обласної клінічної лікарні«Зменшити його розвиток можна зміною способу життя: більше рухатися, займатися вправами. На жаль, люди не звикли їсти овочі, фрукти, зелень, а це має велике значення, оскільки кишка повинна очищатися. Ще важливо вживати багато рідини – 4% від маси тіла. Найкраще 35% калоражу і об'єму їжі вживати на сніданок, на обід – 40%, а ввечері – 25% легкої їжі. Таке харчування корисне не тільки для кишківника», – поділився лікар.Микола Карабан додав, що геморой не має тенденції переходу в рак.

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