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На Волині через «червону зону» карантину – зміни у розкладі руху приміських поїздів

На Волині через «червону зону» карантину – зміни у розкладі руху приміських поїздів
Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, згідно з яким міста Нововолинськ, Володимир-Волинський та Ківерцівський район віднесли у "червону" зону карантину, через що відбудуться тимчасові зміни у приміському сполученні.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

Починаючи з 19 жовтня цього року, поїзди № 6307 Ковель – Ізов – Червоноград, № 6302 Червоноград – Ізов – Ковель здійснюватимуть технічну зупинку для висадки пасажирів на станціях Володимир-Волинський, пост 8 км;
- поїзди № 6353 Здолбунів – Ковель, № 6352 Луцьк – Здолбунів, № 6396/6395 Ковель – Луцьк зупинятимуться лише для висадки пасажирів на станціях та пунктах зупинки Цумань, Ромашківка, Олика, Пальче, Арматнюв, Звірів, Веснянка, Ківерці;
- поїзди № 6352 Луцьк – Здолбунів, № 6396/6395 Ковель – Луцьк, № 6369 Ківерці – Стоянів, № 6370 Стоянів – Ківерці здійснюватимуть лише висадку пасажирів на з. п. Жабки, ст. Дачне;
- поїзди № 6353 Здолбунів – Ковель, № 6396/6395 Ковель – Луцьк зупинятимуться лише для висадки пасажирів на з. п. Клепачів.

Детальніше з розкладом руху поїздів на маршрутах прямування можна ознайомитися на сайті регіональної філії “Львівська залізниця”.

Нагадують, що під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.


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Теги: червона зона, карантин, приміські поїзди
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