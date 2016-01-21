Суд заборонив розповсюджувати книги Кіпіані про Стуса без дозволу Медведчука

Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати тираж книги«Справа Василя Стуса» без дозволу народного депутата. Суд визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність.Про це повідомляє Суспільне, також це випливає з трансляції з зали суду, - пише Громадське.Під час судового засідання під будівлею суду у цей час відбувалась акція протесту. Приблизно 20 учасників повісили на паркан плакати із портретами Медведчука та Стуса. За правопорядком слідкує Національна поліція.Адвокат Вахтанга Кіпіанірозповів, що суд заборонив розповсюджувати книгу у тому вигляді як є. Рішення не поширюється на ті екземпляри, які вже є у бібліотеках чи в когось у власності.«Віктор Медведчук просив визнати недостовірними дев'ять фрагментів у книзі «Справа Василя Стуса». Суд задовольнив позов частково. Тобто, три фрагменти визнані недостовірними, ще у трьох заборонив використання імені Медведчук як персонажа твору без його згоди», — зазначив він.Автор книги Вахтанг Кіпіані зазначив, що «ніхто вибачатися перед Медведчуком не буде». І додав, що, згідно з рішенням суду, мав би видалити ці епізоди. Однак автор цього не робитиме.У серпні минулого року народний депутат України від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук звернувся до суду з проханням заборонити книгу журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» про українського дисидента та поета Стуса.Медведчук позивався до автора книги Вахтанга Кіпіані, видавництва Vivat і книжкової фабрики «Юнісофт» та вимагав заборонити видання й розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» «у будь-який спосіб на будь-якій території».У книзі йдеться, зокрема, про судовий процес 1980-го року, під час якого Медведчук був адвокатом репресованого поета Василя Стуса. На думку Кіпіані, захисник поета не виконав свого обов’язку та був контрольований радянською системою.Кіпіані був обурений бажанням Медведчука заборонити поширення книги «на будь-якій території». За його словами, станом на липень цього року вже було продано 10 тисяч примірників книги.