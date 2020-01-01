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21-річного лучанина затримали за викрадення автомобіля

21-річного лучанина затримали за викрадення автомобіля
У Луцькому районі затримала злодія, який викрав автомобіль «ВАЗ-2102».

Поліцейські з’ясували, що в ніч на 18 жовтня 21-річний лучанин, перебуваючи у селі Оздів Луцького району, відчинив водійські двері у автомобілі «ВАЗ-2102», зламав серцевину замка запалювання, запустив двигун автівки та поїхав, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські оперативно знайшли зловмисника та викрадену автівку. Правопорушника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль вилучили та повернуть власнику. Вирішується питання про оголошення підозри лучанину та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство відкрите за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. до 20 тис. 400 грн або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Луцький район, авто, крадіжка
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Коментарі 1
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В європі якщо в тебе старий корч то тобі ще власник грошей дасть щоб ти забрав його а він не мучився з його утилізацією, а тут щей крадуть таке чудо....
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