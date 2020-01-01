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На луцьких ринках різко подорожчало сало

На луцьких ринках різко подорожчало сало
На луцьких ринках різко подорожчало сало через малу кількість свиней в господарствах.

За останні дні на луцьких ринках різко скочила до верху вартість сала. Нині на ринках за 1 кілограм сала продавці просять від 100 до 150 гривень, - пише видання Волинь.ua.

Таке подорожчання продавці пояснюють тим, що зменшилась кількість сальних свиней у приватних господарствах і заготівельники в більшості купують свиней м’ясних порід. Люди в селах перейшли на вирощення м’ясних порід свиней, тому наразі існує криза із заготівлею сальних порід свиней.

До слова, вартість на м’ясо впала, нині готовий свинячий фарш можна купити за 100 грн за кілограм, тоді як телячий – від 110 до 120 грн за кг.

Вартість м’яса коливається від 100 до 140 грн за 1 кг.

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Теги: Луцьк, ринки, сало
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