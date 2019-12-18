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Акробатки з Волині завоювали золоті медалі на Кубку України

Акробатки з Волині завоювали золоті медалі на Кубку України
У Вінниці 12-16 жовтня відбувся Кубок України зі спортивної акробатики серед дорослих.

Волинська жіноча група у складі Дарини Помяновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцької виборола золоті медалі в багатоборстві та двох окремих видах – динамічних та балансових вправах.

Переможниці – учениці ОДЮСШ, тренують спортсменок Олена Крішпинович та Вероніка Пащук.

Акробатки з Волині завоювали золоті медалі на Кубку України

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Теги: акробатика, Волинь, спорт
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