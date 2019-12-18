Акробатки з Волині завоювали золоті медалі на Кубку України





Волинська жіноча група у складі Дарини Помяновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцької виборола золоті медалі в багатоборстві та двох окремих видах – динамічних та балансових вправах.



Переможниці – учениці ОДЮСШ, тренують спортсменок Олена Крішпинович та Вероніка Пащук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці 12-16 жовтня відбувся Кубок України зі спортивної акробатики серед дорослих.Волинська жіноча група у складітавиборола золоті медалі в багатоборстві та двох окремих видах – динамічних та балансових вправах.Переможниці – учениці ОДЮСШ, тренують спортсменокта

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