Акробатки з Волині завоювали золоті медалі на Кубку України
Сьогодні, 04:26
У Вінниці 12-16 жовтня відбувся Кубок України зі спортивної акробатики серед дорослих.
Волинська жіноча група у складі Дарини Помяновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцької виборола золоті медалі в багатоборстві та двох окремих видах – динамічних та балансових вправах.
Переможниці – учениці ОДЮСШ, тренують спортсменок Олена Крішпинович та Вероніка Пащук.
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Волинська жіноча група у складі Дарини Помяновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцької виборола золоті медалі в багатоборстві та двох окремих видах – динамічних та балансових вправах.
Переможниці – учениці ОДЮСШ, тренують спортсменок Олена Крішпинович та Вероніка Пащук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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