На Волині помер екскерівник обласного управління водних ресурсів

Бахмачук Юрій Йосипович.



Про це



Зазначимо, Юрій Бахмачук багато років очолював управління водних ресурсів, у 2012 році пішов на заслужений відпочинок.



"Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Йосиповича назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив і шанував. Вічна йому пам'ять! Нехай земля йому буде пухом, а душа знайде вічний спокій!", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким Юрія Йосиповича.

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