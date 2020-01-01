На Волині помер екскерівник обласного управління водних ресурсів
Сьогодні, 12:52
Відійшов у вічність колишній начальник Волинського обласного управління водних ресурсів, заслужений працівник сільського господарства Бахмачук Юрій Йосипович.
Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Зазначимо, Юрій Бахмачук багато років очолював управління водних ресурсів, у 2012 році пішов на заслужений відпочинок.
"Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Йосиповича назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив і шанував. Вічна йому пам'ять! Нехай земля йому буде пухом, а душа знайде вічний спокій!", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким Юрія Йосиповича.
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Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Зазначимо, Юрій Бахмачук багато років очолював управління водних ресурсів, у 2012 році пішов на заслужений відпочинок.
"Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Йосиповича назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив і шанував. Вічна йому пам'ять! Нехай земля йому буде пухом, а душа знайде вічний спокій!", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким Юрія Йосиповича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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