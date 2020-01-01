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На Волині помер екскерівник обласного управління водних ресурсів

На Волині помер екскерівник обласного управління водних ресурсів
Відійшов у вічність колишній начальник Волинського обласного управління водних ресурсів, заслужений працівник сільського господарства Бахмачук Юрій Йосипович.

Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Зазначимо, Юрій Бахмачук багато років очолював управління водних ресурсів, у 2012 році пішов на заслужений відпочинок.

"Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Йосиповича назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив і шанував. Вічна йому пам'ять! Нехай земля йому буде пухом, а душа знайде вічний спокій!", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким Юрія Йосиповича.

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Теги: смерть, екскерівник, Волинь, водні ресурси
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