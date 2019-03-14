Луцькі патрульні вночі зловили п’яного водія з наркотиками. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку поліцейські зупинили водія, який перебував за кермом п’яним та мав при собі речовини, ймовірно, наркотичного походження.
Зазначається, що опівночі патрульні, рухаючись на проспекті Соборності, помітили Opel Astra, який не надав перевагу в русі автомобілям, які рухались головною дорогою, чим порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Після зупинки у кермувальника поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд, однак чоловік відмовився.
Окрім цього, у 38-річного водія, охоронці правопорядку виявили подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.
На чоловіка патрульні склали необхідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що опівночі патрульні, рухаючись на проспекті Соборності, помітили Opel Astra, який не надав перевагу в русі автомобілям, які рухались головною дорогою, чим порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Після зупинки у кермувальника поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд, однак чоловік відмовився.
Окрім цього, у 38-річного водія, охоронці правопорядку виявили подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.
На чоловіка патрульні склали необхідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У чотирьох громадах Волині – нові шерифи
Сьогодні, 13:12
Луцькі патрульні вночі зловили п’яного водія з наркотиками. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На Волині помер екскерівник обласного управління водних ресурсів
Сьогодні, 12:52
На луцьких ринках різко подорожчало сало
Сьогодні, 12:35
21-річного лучанина затримали за викрадення автомобіля
Сьогодні, 12:30