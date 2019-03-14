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Луцькі патрульні вночі зловили п’яного водія з наркотиками. ВІДЕО

Луцькі патрульні вночі зловили п’яного водія з наркотиками. ВІДЕО
У Луцьку поліцейські зупинили водія, який перебував за кермом п’яним та мав при собі речовини, ймовірно, наркотичного походження.

Зазначається, що опівночі патрульні, рухаючись на проспекті Соборності, помітили Opel Astra, який не надав перевагу в русі автомобілям, які рухались головною дорогою, чим порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Після зупинки у кермувальника поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд, однак чоловік відмовився.

Окрім цього, у 38-річного водія, охоронці правопорядку виявили подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.

На чоловіка патрульні склали необхідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.


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Теги: патрульні, Луцьк, поліція
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