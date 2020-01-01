вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахраї, представившись працівниками банку, «кинули» двох волинян

Шахраї, представившись працівниками банку, «кинули» двох волинян
17 жовтня псевдо банківські працівники ошукали двох ковельчан.

Про це інформує Ковельський відділ поліції у фейсбуці.

У обох випадках телефонному режимі спритники представилися працівниками банку, та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 4 тисячі гривень та майже 7,5 тисяч гривень.

Потерпілі самі перерахували власні кошти через термінал самообслуговування на номери мобільних телефонів, які їм продиктували зловмисники.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 16:04
Шахраї, представившись працівниками банку, «кинули» двох волинян
Сьогодні, 15:47
У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:10
У селі Луцького району на місці пожежі виявили тіло 40-річного чоловіка
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
Шахраї викрали з кредитки лучанки кругленьку суму грошей Шахраї викрали з кредитки лучанки кругленьку суму грошей
08 липень, 16:54
Як захистити гроші від шахраїв: 4 простих правила від банкіра Як захистити гроші від шахраїв: 4 простих правила від банкіра
09 червень, 20:17
У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка
03 червень, 13:45
Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч
14 травень, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
Богдан Гусак: «Мій принцип – стабільний розвиток громади»*
Сьогодні, 16:06
 0
Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 16:04
 0
Шахраї, представившись працівниками банку, «кинули» двох волинян
Сьогодні, 15:47
 0
У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8