Шахраї, представившись працівниками банку, «кинули» двох волинян





Про це інформує Ковельський відділ поліції у фейсбуці.



У обох випадках телефонному режимі спритники представилися працівниками банку, та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 4 тисячі гривень та майже 7,5 тисяч гривень.



Потерпілі самі перерахували власні кошти через термінал самообслуговування на номери мобільних телефонів, які їм продиктували зловмисники.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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