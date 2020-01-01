вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції

Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
Громадянин України знайшов сумку з грошима на паркінгу біля магазину в населеному пункті Стшельце-Краєнське (Любуське воєводство) у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, подія трапилась у вівторок, 13 жовтня.

У загубленій сумці було понад 11 тисяч злотих та документи. Чоловік поінформував про знахідку поліцію та адміністрацію магазину. На місце прибув патруль, який і встановив особу власника сумки з грошима.

Ним виявився місцевий житель. Загублене йому віддали ввечері того ж дня, коли переконалися, що саме він є власником грошей та документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, сумка, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсмени з Луцька здобули 6 медалей на чемпіонаті України з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:48
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
Сьогодні, 14:06
У Крупі відсвяткували відкриття сучасного дитячого садочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:44
На частині Волині, яка – у «червоній зоні» карантину, посилюють протиепідемічні заходи
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
На кордоні зловили українця, який потайки хотів провезти до Польщі велику суму грошей На кордоні зловили українця, який потайки хотів провезти до Польщі велику суму грошей
15 липень, 13:15
Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем
23 червень, 13:45
У Польщі хлопець з України їздив п'яним за кермом і намагався дати хабар поліцейським У Польщі хлопець з України їздив п'яним за кермом і намагався дати хабар поліцейським
15 жовтень, 15:02
У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство
15 жовтень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
Спортсмени з Луцька здобули 6 медалей на чемпіонаті України з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:48
 0
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
Сьогодні, 14:06
 0
У Крупі відсвяткували відкриття сучасного дитячого садочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8