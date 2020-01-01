Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції





Як пoвідoмляє



У загубленій сумці було понад 11 тисяч злотих та документи. Чоловік поінформував про знахідку поліцію та адміністрацію магазину. На місце прибув патруль, який і встановив особу власника сумки з грошима.



Ним виявився місцевий житель. Загублене йому віддали ввечері того ж дня, коли переконалися, що саме він є власником грошей та документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України знайшов сумку з грошима на паркінгу біля магазину в населеному пункті Стшельце-Краєнське (Любуське воєводство) у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, подія трапилась у вівторок, 13 жовтня.У загубленій сумці було понад 11 тисяч злотих та документи. Чоловік поінформував про знахідку поліцію та адміністрацію магазину. На місце прибув патруль, який і встановив особу власника сумки з грошима.Ним виявився місцевий житель. Загублене йому віддали ввечері того ж дня, коли переконалися, що саме він є власником грошей та документів.

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