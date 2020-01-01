Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
Сьогодні, 14:06
Громадянин України знайшов сумку з грошима на паркінгу біля магазину в населеному пункті Стшельце-Краєнське (Любуське воєводство) у Польщі.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, подія трапилась у вівторок, 13 жовтня.
У загубленій сумці було понад 11 тисяч злотих та документи. Чоловік поінформував про знахідку поліцію та адміністрацію магазину. На місце прибув патруль, який і встановив особу власника сумки з грошима.
Ним виявився місцевий житель. Загублене йому віддали ввечері того ж дня, коли переконалися, що саме він є власником грошей та документів.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, подія трапилась у вівторок, 13 жовтня.
У загубленій сумці було понад 11 тисяч злотих та документи. Чоловік поінформував про знахідку поліцію та адміністрацію магазину. На місце прибув патруль, який і встановив особу власника сумки з грошима.
Ним виявився місцевий житель. Загублене йому віддали ввечері того ж дня, коли переконалися, що саме він є власником грошей та документів.
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