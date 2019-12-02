Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Шухевича у Рівному сталася сьогодні, 19 жовтня, о 10:40, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході 36-річний кермувальник автомобіля Opel Combo наїхав на 65-річну жінку.



Потерпілу рівнянку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоями доставили до лікарні та госпіталізували.



Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Водій — житель Волинської області, за зовнішніми ознаками був тверезий. Також він пройшов медичний огляд на стан сп’яніння. Авто вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП за участю волинянина постраждала жінка.Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Шухевича у Рівному сталася сьогодні, 19 жовтня, о 10:40, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході 36-річний кермувальник автомобіля Opel Combo наїхав на 65-річну жінку.Потерпілу рівнянку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоями доставили до лікарні та госпіталізували.Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Водій — житель Волинської області, за зовнішніми ознаками був тверезий. Також він пройшов медичний огляд на стан сп’яніння. Авто вилучили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію