Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:22
У ДТП за участю волинянина постраждала жінка.
Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Шухевича у Рівному сталася сьогодні, 19 жовтня, о 10:40, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході 36-річний кермувальник автомобіля Opel Combo наїхав на 65-річну жінку.
Потерпілу рівнянку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоями доставили до лікарні та госпіталізували.
Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Водій — житель Волинської області, за зовнішніми ознаками був тверезий. Також він пройшов медичний огляд на стан сп’яніння. Авто вилучили.
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Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Шухевича у Рівному сталася сьогодні, 19 жовтня, о 10:40, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході 36-річний кермувальник автомобіля Opel Combo наїхав на 65-річну жінку.
Потерпілу рівнянку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоями доставили до лікарні та госпіталізували.
Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Водій — житель Волинської області, за зовнішніми ознаками був тверезий. Також він пройшов медичний огляд на стан сп’яніння. Авто вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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