вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО

Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
У ДТП за участю волинянина постраждала жінка.

Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Шухевича у Рівному сталася сьогодні, 19 жовтня, о 10:40, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході 36-річний кермувальник автомобіля Opel Combo наїхав на 65-річну жінку.

Потерпілу рівнянку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоями доставили до лікарні та госпіталізували.

Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водій — житель Волинської області, за зовнішніми ознаками був тверезий. Також він пройшов медичний огляд на стан сп’яніння. Авто вилучили.

Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, ДТП, жінка, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсмени з Луцька здобули 6 медалей на чемпіонаті України з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:48
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
Сьогодні, 14:06
У Крупі відсвяткували відкриття сучасного дитячого садочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:44
На частині Волині, яка – у «червоній зоні» карантину, посилюють протиепідемічні заходи
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Рівному жінку, яка сама вдома лікувалась від коронавірусу, визволяли із зачиненої квартири У Рівному жінку, яка сама вдома лікувалась від коронавірусу, визволяли із зачиненої квартири
25 липень, 15:01
У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії
08 червень, 14:10
У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки
07 квітень, 10:31
Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють
02 грудень, 2019, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
Спортсмени з Луцька здобули 6 медалей на чемпіонаті України з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:48
 0
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
Сьогодні, 14:06
 0
У Крупі відсвяткували відкриття сучасного дитячого садочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8