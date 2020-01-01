У селі Луцького району на місці пожежі виявили тіло 40-річного чоловіка





Люди повідомили про дим та вогонь на території господарства місцевого мешканця, інформує ДСНС.



За викликом до місця події об 11:24 прибула чергова варта 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька управління ДСНС у Волинській області.



Вогонь охопив приміщення літньої кухні, отож рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі розпочали гасіння пожежі та пошук господаря. Тіло чоловіка, 40-річного Валерія, рятувальники виявили в осередку пожежі, допомогти людині було неможливо.



Бійці ДСНС ліквідували пожежу об 11:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем потерпілого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Новостав Луцького району.Люди повідомили про дим та вогонь на території господарства місцевого мешканця, інформує ДСНС.За викликом до місця події об 11:24 прибула чергова варта 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька управління ДСНС у Волинській області.Вогонь охопив приміщення літньої кухні, отож рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі розпочали гасіння пожежі та пошук господаря. Тіло чоловіка, 40-річного, рятувальники виявили в осередку пожежі, допомогти людині було неможливо.Бійці ДСНС ліквідували пожежу об 11:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем потерпілого.

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