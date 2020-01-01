У селі Луцького району на місці пожежі виявили тіло 40-річного чоловіка
Сьогодні, 15:08
19 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Новостав Луцького району.
Люди повідомили про дим та вогонь на території господарства місцевого мешканця, інформує ДСНС.
За викликом до місця події об 11:24 прибула чергова варта 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька управління ДСНС у Волинській області.
Вогонь охопив приміщення літньої кухні, отож рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі розпочали гасіння пожежі та пошук господаря. Тіло чоловіка, 40-річного Валерія, рятувальники виявили в осередку пожежі, допомогти людині було неможливо.
Бійці ДСНС ліквідували пожежу об 11:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем потерпілого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Люди повідомили про дим та вогонь на території господарства місцевого мешканця, інформує ДСНС.
За викликом до місця події об 11:24 прибула чергова варта 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька управління ДСНС у Волинській області.
Вогонь охопив приміщення літньої кухні, отож рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі розпочали гасіння пожежі та пошук господаря. Тіло чоловіка, 40-річного Валерія, рятувальники виявили в осередку пожежі, допомогти людині було неможливо.
Бійці ДСНС ліквідували пожежу об 11:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем потерпілого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:10
У селі Луцького району на місці пожежі виявили тіло 40-річного чоловіка
Сьогодні, 15:08
Волинянин за кермом Opel збив у Рівному жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:22