У Луцьку затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:10
У Луцьку вночі на вулиці Глушець патрульні зупинили Renault Megane.
Під час перевірки документів, поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує патрульна поліція Волинської області.
В документі не було відповідних записів та голограм. Окрім того, при перевірці документу, які надав 24-річний водій, з’ясувалося, що будь-які дані відсутні у базах Національної поліції.
Для з'ясування всіх обставин справи на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.
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Під час перевірки документів, поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує патрульна поліція Волинської області.
В документі не було відповідних записів та голограм. Окрім того, при перевірці документу, які надав 24-річний водій, з’ясувалося, що будь-які дані відсутні у базах Національної поліції.
Для з'ясування всіх обставин справи на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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