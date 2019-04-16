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У Луцьку затримали водія з підробленими документами

У Луцьку затримали водія з підробленими документами
У Луцьку вночі на вулиці Глушець патрульні зупинили Renault Megane.

Під час перевірки документів, поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує патрульна поліція Волинської області.

В документі не було відповідних записів та голограм. Окрім того, при перевірці документу, які надав 24-річний водій, з’ясувалося, що будь-які дані відсутні у базах Національної поліції.

Для з'ясування всіх обставин справи на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.


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Теги: Луцьк, водій, документи, підробка
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