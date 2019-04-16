У Луцьку затримали водія з підробленими документами





Під час перевірки документів, поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує патрульна поліція Волинської області.



В документі не було відповідних записів та голограм. Окрім того, при перевірці документу, які надав 24-річний водій, з’ясувалося, що будь-які дані відсутні у базах Національної поліції.



Для з'ясування всіх обставин справи на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.





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