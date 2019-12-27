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Новорічні та різдвяні свята: скільки відпочиватимуть українці

Новорічні та різдвяні свята: скільки відпочиватимуть українці
У січні 2021 року в Україні традиційно відзначають свята Новий рік і Різдво. У зв'язку з цим в країні передбачено додаткові вихідні дні.

OBOZREVATEL розповідає, коли та скільки будуть відпочивати українці.

У зв'язку з новорічними святами українців очікують вихідні в період з 1 по 3 січня 2021 року і з 7 по 10 січня 2021 року (включно).

Так, переддень Нового року, 31 грудня, 2020 року припадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.

Новий рік 1 січня 2021 року випадає на п'ятницю. Це державне свято й офіційний вихідний день. Дні 2 і 3 січня припадають на суботу та неділю, тому виходити на роботу потрібно буде в понеділок, 4 січня.

На Різдво Христове 2021 року також передбачено додаткові вихідні. Свято, яке завжди відзначається 7 січня, випадає на четвер і буде традиційно вихідним днем. П'ятниця, 8 січня, також буде не робочою. Однак її доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.

Таким чином, у січні 2021 року в Україні буде офіційно 12 вихідних і 19 робочих днів.

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Теги: свята, Новий рік, Різдво, вихідні
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