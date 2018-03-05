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На Іваничівщині 2 сотні людей тимчасово залишаться без газу

На Іваничівщині 2 сотні людей тимчасово залишаться без газу
20 жовтня у зв'язку з проведенням кільцювання газопроводу низького тиску в селі Грибовиця по вулиці Зелена тимчасово не буде газу.

Так, 225 споживачам населеного пункту тимчасово припинять газопостачання з 09:00 до 16:00 20 жовтня, повідомляють на сайті "Волинтгазу".

Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт.

Фахівці просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті.

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Теги: газопостачання, відключення, ремонтні роботи
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