На Іваничівщині 2 сотні людей тимчасово залишаться без газу

20 жовтня у зв'язку з проведенням кільцювання газопроводу низького тиску в селі Грибовиця по вулиці Зелена тимчасово не буде газу.Так, 225 споживачам населеного пункту тимчасово припинять газопостачання з 09:00 до 16:00 20 жовтня, повідомляють на сайті "Волинтгазу".Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт.Фахівці просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті.