На Іваничівщині 2 сотні людей тимчасово залишаться без газу
Сьогодні, 06:33
20 жовтня у зв'язку з проведенням кільцювання газопроводу низького тиску в селі Грибовиця по вулиці Зелена тимчасово не буде газу.
Так, 225 споживачам населеного пункту тимчасово припинять газопостачання з 09:00 до 16:00 20 жовтня, повідомляють на сайті "Волинтгазу".
Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт.
Фахівці просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті.
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Так, 225 споживачам населеного пункту тимчасово припинять газопостачання з 09:00 до 16:00 20 жовтня, повідомляють на сайті "Волинтгазу".
Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт.
Фахівці просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті.
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