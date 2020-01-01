Коли у всіх багатоповерхівках Луцька ввімкнуть опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
У підприємстві “Луцьктепло” обіцяють забезпечити теплом “практично усі” багатоповерхівки Луцька до вечора 20 жовтня.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Того ж дня, кажуть у підприємстві, теплом забезпечили усі школи, дитсадки та лікарні міста.
Станом на обід 19 жовтня з теплими батареями лише третина багатоповерхівок Луцька. Це частина будинків 33-го і 40-го мікрорайонів, вулиця Вороніхіна та Декабристів, деякі будинки на Відродження. Не обійшлось і без проривів мереж: нині над їх усуненням працюють три бригади.
“Ми докладемо усіх зусиль, щоб завтра на кінець дня практично все місто вже опалювалось повністю”, – каже директор “Луцьктепла” Іван Скорупський.
Згідно з прогнозами синоптиків, до кінця тижня суттєво потепліє і позначка на термометрі сягне навіть плюс 18 градусів. Втім, через це опалювальний сезон у Луцьку не зупинять.
“Це не буде означати, що сезон буде призупинено. Просто ми в ці дні не будемо опалювати. Ми працюємо за температурним графіком. Якщо температура навколишнього середовища понад 10 градусів, ми не будемо виробляти такої кількості теплоносія, щоб забезпечити опаленням. Будемо працювати виключно на постачання гарячої води”, – каже він.
Більше – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Того ж дня, кажуть у підприємстві, теплом забезпечили усі школи, дитсадки та лікарні міста.
Станом на обід 19 жовтня з теплими батареями лише третина багатоповерхівок Луцька. Це частина будинків 33-го і 40-го мікрорайонів, вулиця Вороніхіна та Декабристів, деякі будинки на Відродження. Не обійшлось і без проривів мереж: нині над їх усуненням працюють три бригади.
“Ми докладемо усіх зусиль, щоб завтра на кінець дня практично все місто вже опалювалось повністю”, – каже директор “Луцьктепла” Іван Скорупський.
Згідно з прогнозами синоптиків, до кінця тижня суттєво потепліє і позначка на термометрі сягне навіть плюс 18 градусів. Втім, через це опалювальний сезон у Луцьку не зупинять.
“Це не буде означати, що сезон буде призупинено. Просто ми в ці дні не будемо опалювати. Ми працюємо за температурним графіком. Якщо температура навколишнього середовища понад 10 градусів, ми не будемо виробляти такої кількості теплоносія, щоб забезпечити опаленням. Будемо працювати виключно на постачання гарячої води”, – каже він.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
БРЕХУН.І всі це знають...платіть...за віртуальне тепло.
Я маю мерзнути через діряві труби бо якийсь остапко не платить?
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