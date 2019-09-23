Луцька команда із футзалу «Любарт» почала новий сезон у Львові. ФОТО





Виїзний матч відбувся 17 жовтня у Львові та завершився нічиєю з рахунком 2:2.



Першими голом відзначились господарі поля. На 4 хвилині влучний удар львів’янина Віталія Багряка відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму - іще один гол у ворота “Любарта” забив Володимир Гриник.



Після перерви луцькі гравці почали діяти гостріше. На перших хвилинах Владислав Сизик відкрив рахунок другого тайму, а згодом оформив дубль.



Матч-відповідь у рамках Кубку України відбудеться у Луцьку 7 листопада.



Тим часом ФК “Любарт” бере участь і в Чемпіонаті України. Цього сезону вони підвищили Лігу і гратимуть не в аматорській, а у Першій лізі.



Постійним партнером Футзального клубу “Любарт” є



“Напередодні нового сезону ми зустрічалися з представниками “Любарта”. Обговорили плани, ще раз підтвердили нашу підтримку. Вважаю, що співпраця між спонсорами та спортивними клубами має бути системною, саме тому ми підписали контракт. Приємно, що є позитивні результати і наші луцькі спортсмени зробили серйозний крок вперед - перейшли у Першу лігу”, - прокоментував директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.

Андрій Разумовський, менеджер ФК “Любарт” Дмитро Пасічник, тренер команди Назар Бугайчук та спортивний директор Сергій Піддубний

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий сезон змагань із футзалу команда “Любарт” почала із поєдинку в Кубку України проти львівської команди “Bastion”.Виїзний матч відбувся 17 жовтня у Львові та завершився нічиєю з рахунком 2:2.Першими голом відзначились господарі поля. На 4 хвилині влучний удар львів’янинавідкрив рахунок. Наприкінці першого тайму - іще один гол у ворота “Любарта” забивПісля перерви луцькі гравці почали діяти гостріше. На перших хвилинах Владислав Сизик відкрив рахунок другого тайму, а згодом оформив дубль.Матч-відповідь у рамках Кубку України відбудеться у Луцьку 7 листопада.Тим часом ФК “Любарт” бере участь і в Чемпіонаті України. Цього сезону вони підвищили Лігу і гратимуть не в аматорській, а у Першій лізі.Постійним партнером Футзального клубу “Любарт” є Будівельна компанія “Інвестор” . У серпні 2019 року вони підписали спонсорський контракт про системну підтримку.“Напередодні нового сезону ми зустрічалися з представниками “Любарта”. Обговорили плани, ще раз підтвердили нашу підтримку. Вважаю, що співпраця між спонсорами та спортивними клубами має бути системною, саме тому ми підписали контракт. Приємно, що є позитивні результати і наші луцькі спортсмени зробили серйозний крок вперед - перейшли у Першу лігу”, - прокоментував директор Будівельної компанії “Інвестор”

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