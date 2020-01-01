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У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО

У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО
19 жовтня в селі Павлівка Іваничівського району відбулося зариблення озера Павлівське.

Вселення здійснювалося з ініціативи та коштом рибалок-любителів та місцевих жителів Іваничівського району, повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, до водосховища випустили 1 700 риб, загальною вагою 1100 кг. Зокрема, 990 кг (1 530) коропа та 110 кг (170) білого амура. Вага одного екземпляра малька становила від 600 до 700 грамів.

Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у зарибленні брали участь місцеві жителі, активні громадяни та працівники Павлівської ОТГ.

Зарибок для вселення вирощували в ставовому рибному господарстві у селі Мирне Горохівського району.

«Поповнення популяцій водних біоресурсів – один з важливих способів збільшення видового різноманіття та відновлення рибогосподарського потенціалу водойм. Випуск молоді цінних видів риб підтримує водні екосистеми та збільшує рибне багатство нашого регіону. До того ж, білий амур є природним біомеліоратором, який очищує водойми від зайвого фітопланктону та надлишку рослинності, зменшуючи цвітіння води і заростання акваторії, а короп - плодюча й швидкоростуча риба», - зазначив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.


У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО
У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО
У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО

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Теги: зариблення, Павлівська ОТГ, рибпатруль
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