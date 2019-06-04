На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран
Сьогодні, 17:33
На 93-му році життя на Волині помер лісівник-ветеран Георгій Антонович Бондарський.
Сумну звістку повідомили на сторінці Волинського ОУЛМГ у Facebook 19 жовтня.
«Ще на День працівника лісу заходив у Волинське ОУЛМГ, привітав усіх з професійним святом, підняв настрій своїм молодшим колегам, відтак зустрівся зі своїми ровесниками», – написали лісівники.
Георгій Антонович віддав улюбленій справі майже 50 років життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюює щире співчуття рідним у зв’язку з непоправною втратою рідної людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сумну звістку повідомили на сторінці Волинського ОУЛМГ у Facebook 19 жовтня.
«Ще на День працівника лісу заходив у Волинське ОУЛМГ, привітав усіх з професійним святом, підняв настрій своїм молодшим колегам, відтак зустрівся зі своїми ровесниками», – написали лісівники.
Георгій Антонович віддав улюбленій справі майже 50 років життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюює щире співчуття рідним у зв’язку з непоправною втратою рідної людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Здебільшого це – спадкове, – волинський лікар про хворобу, яку не прийнято обговорювати вголос
Сьогодні, 17:39
На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран
Сьогодні, 17:33
До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги
Сьогодні, 17:22
У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками
Сьогодні, 17:20
У волинське озеро випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 16:53