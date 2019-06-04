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На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран

На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран
На 93-му році життя на Волині помер лісівник-ветеран Георгій Антонович Бондарський.

Сумну звістку повідомили на сторінці Волинського ОУЛМГ у Facebook 19 жовтня.

«Ще на День працівника лісу заходив у Волинське ОУЛМГ, привітав усіх з професійним святом, підняв настрій своїм молодшим колегам, відтак зустрівся зі своїми ровесниками», – написали лісівники.

Георгій Антонович віддав улюбленій справі майже 50 років життя.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюює щире співчуття рідним у зв’язку з непоправною втратою рідної людини.

На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран
На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран
На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран

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Теги: Лісівники, Волинь, ВОУЛМГ, Бондарський, смерть
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