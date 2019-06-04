На Волині відійшов у вічність лісівник-ветеран

Георгій Антонович Бондарський.



Сумну звістку



«Ще на День працівника лісу заходив у Волинське ОУЛМГ, привітав усіх з професійним святом, підняв настрій своїм молодшим колегам, відтак зустрівся зі своїми ровесниками», – написали лісівники.



Георгій Антонович віддав улюбленій справі майже 50 років життя.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюює щире співчуття рідним у зв’язку з непоправною втратою рідної людини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 93-му році життя на Волині помер лісівник-ветеранСумну звістку повідомили на сторінці Волинського ОУЛМГ у Facebook 19 жовтня.«Ще на День працівника лісу заходив у Волинське ОУЛМГ, привітав усіх з професійним святом, підняв настрій своїм молодшим колегам, відтак зустрівся зі своїми ровесниками», – написали лісівники.Георгій Антонович віддав улюбленій справі майже 50 років життя.висловлюює щире співчуття рідним у зв’язку з непоправною втратою рідної людини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію