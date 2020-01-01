Як діяти, якщо у державній лікарні із хворого на коронавірус вимагають гроші на лікування: відповідь МОЗу
Сьогодні, 17:57
Якщо у державній лікарні вимагають оплатити лікування від COVID-19, треба звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«У разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (16-77) і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання», – наголосив Ляшко.
Він підкреслив, що лікування повністю оплачується державою.
«Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий «ковідний пакет», на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні вибори і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою», – розповів головний санітарний лікар країни.
Як зазначив Ляшко, заповненість пацієнтами з COVID-19 ліжок у лікарнях становить на даний час 62%.
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Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«У разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (16-77) і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання», – наголосив Ляшко.
Він підкреслив, що лікування повністю оплачується державою.
«Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий «ковідний пакет», на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні вибори і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою», – розповів головний санітарний лікар країни.
Як зазначив Ляшко, заповненість пацієнтами з COVID-19 ліжок у лікарнях становить на даний час 62%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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