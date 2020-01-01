Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО

Михаїл відвідав громаду Воздвиження хреста Господнього в селі Вільхівці Горохівського деканату та освятив новозбудований храм Покрови Пресвятої Богородиці.



Про це



З митрополитом молилися: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель протоієрей Василь Луньо, духовенство благочиння.



Церковними відзнаками «За жертовність» архієрей нагородив жертводавців, парафіян, інших активних – благословенними грамотами.

Під час хресного ходу також вшанували волинського композитора Степана Кривенького, пам’ятник якого розташований на території церкви.



Довідка:



У Вільхівці храм було засновано у 1782 р. за поміщика Вільгора. Дата освячення дерев’яної однокупольної церкви Воздвиження хреста Господнього невідома. Цей храм зберігся і до сьогодні і тут відбуваються Богослужіння. Проте у 2009 році громада вирішила спорудити ще один новіший Божий дім. Так 3 травня 2009 р. настоятель парафії протоієрей Василь Луньо, з благословіння тоді ще архієпископа Луцького і Волинського Михаїла, здійснив чин заснування церкви й поставлення хреста. 27 вересня 2009 р. – заклали капсулу і підмурівок. Архітектором нової святині став Георгій Рогожин.





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