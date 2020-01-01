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Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО

Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав громаду Воздвиження хреста Господнього в селі Вільхівці Горохівського деканату та освятив новозбудований храм Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

З митрополитом молилися: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель протоієрей Василь Луньо, духовенство благочиння.

Церковними відзнаками «За жертовність» архієрей нагородив жертводавців, парафіян, інших активних – благословенними грамотами.
Під час хресного ходу також вшанували волинського композитора Степана Кривенького, пам’ятник якого розташований на території церкви.

Довідка:

У Вільхівці храм було засновано у 1782 р. за поміщика Вільгора. Дата освячення дерев’яної однокупольної церкви Воздвиження хреста Господнього невідома. Цей храм зберігся і до сьогодні і тут відбуваються Богослужіння. Проте у 2009 році громада вирішила спорудити ще один новіший Божий дім. Так 3 травня 2009 р. настоятель парафії протоієрей Василь Луньо, з благословіння тоді ще архієпископа Луцького і Волинського Михаїла, здійснив чин заснування церкви й поставлення хреста. 27 вересня 2009 р. – заклали капсулу і підмурівок. Архітектором нової святині став Георгій Рогожин.

Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО
Владика Михаїл освятив новий храм у волинському селі. ФОТО

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Теги: освячення, новий храм, владика Михаїл
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