Обрали директора медичного інституту ВНУ імені Лесі Українки





Про це повідомляє на сторінці медичного інституту ВНУ імені Лесі Українки у Фейсбук.



Ним став кандидат біологічних наук, доцента Андрій Поручинський.



Нагадаємо,



Довідка - сайт Лесиного вишу



Народився 4.09.1971 року у місті Червоноград Львівської області. У 1988 році закінчив Червоноградську загальноосвітню школу №12. У 1989 році вступив до Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, а у 1994 році з відзнакою закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки та здобув кваліфікацію «вчитель біології та географії.



У 2001 році став переможцем конкурсу „Кращий молодий науковець Волині”. З грудня 2005 року по 16 грудня 2019 року працював на посаді декана біологічного (медико-біологічного) факультету. З 17 грудня 2019 року працював на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин



Андрій Поручинський має численні нагороди, відзнаки, а також патенти.

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