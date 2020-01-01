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Обрали директора медичного інституту ВНУ імені Лесі Українки

Обрали директора медичного інституту ВНУ імені Лесі Українки
Обрали очільника навчально-наукового медичного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це повідомляє на сторінці медичного інституту ВНУ імені Лесі Українки у Фейсбук.

Ним став кандидат біологічних наук, доцента Андрій Поручинський.

Нагадаємо, медичний інститут ВНУ імені Лесі Українки відкрили цього року. Перший семестр навчання для студентів-медиків стартував 15 вересня.

Довідка - сайт Лесиного вишу

Народився 4.09.1971 року у місті Червоноград Львівської області. У 1988 році закінчив Червоноградську загальноосвітню школу №12. У 1989 році вступив до Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, а у 1994 році з відзнакою закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки та здобув кваліфікацію «вчитель біології та географії.

У 2001 році став переможцем конкурсу „Кращий молодий науковець Волині”. З грудня 2005 року по 16 грудня 2019 року працював на посаді декана біологічного (медико-біологічного) факультету. З 17 грудня 2019 року працював на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин

Андрій Поручинський має численні нагороди, відзнаки, а також патенти.

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Теги: директор, медичний інститут, ВНУ імені Лесі Українки
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Коментарі 2
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Вже в нас буде два географи-лікарі: Глазунов і Поручинський.
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