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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 жовтня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +3…+5 градусів, удень – +10…+12. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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