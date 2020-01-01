Де завтра, 20 жовтня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 19:07
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах завтра, 20 жовтня, на деяких вулицях Луцька тимчасово не буде світла.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Так, з 9.00 до 17.00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
вул. Вишинського, вул. Макаревича, вул. Вериковського, вул. Мурашка, вул. Станіславського (частково).
Фахівці просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Так, з 9.00 до 17.00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
вул. Вишинського, вул. Макаревича, вул. Вериковського, вул. Мурашка, вул. Станіславського (частково).
Фахівці просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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