Де завтра, 20 жовтня, не буде світла у Луцьку





Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.



Так, з 9.00 до 17.00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

вул. Вишинського, вул. Макаревича, вул. Вериковського, вул. Мурашка, вул. Станіславського (частково).



Фахівці просять вибачення за тимчасові технічні незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах завтра, 20 жовтня, на деяких вулицях Луцька тимчасово не буде світла.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Так, з 9.00 до 17.00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами:вул. Вишинського, вул. Макаревича, вул. Вериковського, вул. Мурашка, вул. Станіславського (частково).Фахівці просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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