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Де завтра, 20 жовтня, не буде світла у Луцьку

Де завтра, 20 жовтня, не буде світла у Луцьку
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах завтра, 20 жовтня, на деяких вулицях Луцька тимчасово не буде світла.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Так, з 9.00 до 17.00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
вул. Вишинського, вул. Макаревича, вул. Вериковського, вул. Мурашка, вул. Станіславського (частково).

Фахівці просять вибачення за тимчасові технічні незручності.


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Теги: Луцьк, відключення світла
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