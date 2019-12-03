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У Юрія Погуляйка – новий заступник

У Юрія Погуляйка – новий заступник
19 жовтня голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко офіційно представив свого заступника Ігоря Чуліпу, який до цього очолював департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації.

Відповідне розпорядження очільник області підписав 13 жовтня, інформує пресслужба Волинської ОДА.

Відтак, новопризначений заступник голови ОДА куруватиме питання реалізації в області державної політики у сфері економічного розвитку та торгівлі, міжнародної співпраці та залучення інвестицій, а також питання охорони здоров’я, регіональної політики та децентралізації.

«Ігор Дмитрович – людина місцева, яка володіє ситуацією в області та орієнтується у соціально-економічних процесах регіону, він зарекомендував себе як фаховий управлінець та професіонал», – зазначив Юрій Погуляйко.

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Теги: новий заступник, голова ОДА, Волинь, представлення
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