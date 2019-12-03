У Юрія Погуляйка – новий заступник

Юрій Погуляйко офіційно представив свого заступника Ігоря Чуліпу, який до цього очолював департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації.



Відповідне розпорядження очільник області підписав 13 жовтня,



Відтак, новопризначений заступник голови ОДА куруватиме питання реалізації в області державної політики у сфері економічного розвитку та торгівлі, міжнародної співпраці та залучення інвестицій, а також питання охорони здоров’я, регіональної політики та децентралізації.



«Ігор Дмитрович – людина місцева, яка володіє ситуацією в області та орієнтується у соціально-економічних процесах регіону, він зарекомендував себе як фаховий управлінець та професіонал», – зазначив Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 жовтня голова облдержадміністраціїофіційно представив свого заступника, який до цього очолював департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації.Відповідне розпорядження очільник області підписав 13 жовтня, інформує пресслужба Волинської ОДА.Відтак, новопризначений заступник голови ОДА куруватиме питання реалізації в області державної політики у сфері економічного розвитку та торгівлі, міжнародної співпраці та залучення інвестицій, а також питання охорони здоров’я, регіональної політики та децентралізації.«Ігор Дмитрович – людина місцева, яка володіє ситуацією в області та орієнтується у соціально-економічних процесах регіону, він зарекомендував себе як фаховий управлінець та професіонал», – зазначив Юрій Погуляйко.

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