На Волині висадили 100 тисяч саджанців дерев. ФОТО

Лісівники в усій області, незважаючи на дощову погоду, спільно з громадськістю та владою створюють нові площі лісових культур у межах держлісфонду, парки та сквери – у містах та селах.Відбуваються заходи в рамках проекту «Озеленення України» спільно з «CEO Club Ukraine», Книгою рекордів України за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Державного агентства лісових ресурсів України, - повідомляють у ВОУЛМГ.На Волині акція приурочена Дню захисника України. Профільні громадські та ветеранські організації стали її активними учасниками, створюючи разом із лісівниками пам’ятні місця та озеленюючи території довкола місць слави.Крім того, активно долучається громадськість та влада. Загалом в області заплановано висадити понад 100 000 маленьких деревець.Долучилися до посадки лісу колектив Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства."Для лісівників посадка лісу – справа водночас звична, буденна і найголовніша. Не важливо як – у рамках акцій, проектів чи просто щоденної роботи – лісівники завжди стовідсотково відновлюють заплановані площі, – зазначив начальник управління. – Ця осінь сприятлива для посадки лісу навіть у нашій області, де традиційно роботи зі створення лісових культур проводяться навесні. Однозначно радо підтримуємо ініціативи з проведення акцій – вони привертають увагу громадськості до важливості буденної роботи лісівників. Насправді – хто би що не говорив – найбільше дерев завжди висаджують саме лісівники""Ми сьогодні висаджуємо трирічні культури дуба. Вже маємо гарний досвід із таким методом. Саджанці добре приживаються, за ними треба менше доглядів, згодом площі швидше переводяться у вкриті лісом", – наголосив головний спеціаліст відділу лісового господарства Володимир Неводнічик.Працівники державного підприємства «Колківське лісове господарство» спільно з духовними наставниками селища Колок долучилися до Всеукраїнської акції «Мільйон дерев за добу», організованого в рамках проєкту «Озеленення України» спільно з «CEO Club Ukraine», Книгою рекордів України за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства лісових ресурсів України.Колектив лісо-сисливських господарств області, спільно з ветеранами АТО, школярами, представниками духовенства, депутатами районних та місцевих рад відновлювали ліс.Загалом до акції долучилися 20 осіб. Охочих було значно більше, проте через карантинні обмеження не всім цього разу випала така нагода. Але лісівники наголошують, що іще не раз запрошуватимуть на подібні заходи. Акції в рамках лісокультурної кампанії на Волині – давно гарна традиція.