Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Волинський госпіталь ветеранів війни отримав допомогу від місцевих капеланів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний капелан Волині Михайло Бучак.
«ГО «Військові капелани Волині « щиро дякують настоятелю прот. Юрію та парафіянам Свято - Юріївського храму села Рокині і настоятелю протоієрею Віталію з парафіянами храму Собор Пресвятої Богородиці села Забороль за волонтерську допомогу Волинському госпіталю ветеранів війни», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний капелан Волині Михайло Бучак.
«ГО «Військові капелани Волині « щиро дякують настоятелю прот. Юрію та парафіянам Свято - Юріївського храму села Рокині і настоятелю протоієрею Віталію з парафіянами храму Собор Пресвятої Богородиці села Забороль за волонтерську допомогу Волинському госпіталю ветеранів війни», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Акробатки з Волині завоювали золоті медалі на Кубку України
Сьогодні, 04:26
Зеленський назвав умову повернення в Україну жорсткого карантину
Сьогодні, 03:18
На Волині висадили 100 тисяч саджанців дерев. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Волинянин на городі знайшов набитий боєприпасами ящик
Сьогодні, 01:12