Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний капелан Волині Михайло Бучак.



«ГО «Військові капелани Волині « щиро дякують настоятелю прот. Юрію та парафіянам Свято - Юріївського храму села Рокині і настоятелю протоієрею Віталію з парафіянами храму Собор Пресвятої Богородиці села Забороль за волонтерську допомогу Волинському госпіталю ветеранів війни», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський госпіталь ветеранів війни отримав допомогу від місцевих капеланів.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний капелан Волині«ГО «Військові капелани Волині « щиро дякують настоятелю прот. Юрію та парафіянам Свято - Юріївського храму села Рокині і настоятелю протоієрею Віталію з парафіянами храму Собор Пресвятої Богородиці села Забороль за волонтерську допомогу Волинському госпіталю ветеранів війни», - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію