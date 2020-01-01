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Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО

Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Волинський госпіталь ветеранів війни отримав допомогу від місцевих капеланів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний капелан Волині Михайло Бучак.

«ГО «Військові капелани Волині « щиро дякують настоятелю прот. Юрію та парафіянам Свято - Юріївського храму села Рокині і настоятелю протоієрею Віталію з парафіянами храму Собор Пресвятої Богородиці села Забороль за волонтерську допомогу Волинському госпіталю ветеранів війни», - йдеться у дописі.

Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Волинські капелани передали продукти госпіталю ветеранів війни. ФОТО

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Теги: Волинь, ПЦУ, благодійність
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