Через аварію жителі райцентру на Волині залишилися без води
Сьогодні, 00:15
У понеділок, 19 жовтня, у місті Рожище, під час проведення ремонтних робіт на водопроводі по вулиці Незалежності сталася аварія.
Спеціалісти Рожищенського ПЖКГ докладали максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання ввечері 19 жовтня. Але у зв’язку зі складністю аварії ремонтно-відновлювальні роботи продовжаться у вівторок, 20 жовтня - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Відтак води не буде з 8 год до 17 год (попередньо) на вулиці Незалежності від будинку 82 до магазину «Люкс» та частково на прилеглих вулицях: 8 Березня, Драгоманова, Омелька Степанюка, Шевченка.
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Спеціалісти Рожищенського ПЖКГ докладали максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання ввечері 19 жовтня. Але у зв’язку зі складністю аварії ремонтно-відновлювальні роботи продовжаться у вівторок, 20 жовтня - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Відтак води не буде з 8 год до 17 год (попередньо) на вулиці Незалежності від будинку 82 до магазину «Люкс» та частково на прилеглих вулицях: 8 Березня, Драгоманова, Омелька Степанюка, Шевченка.
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