Скоро вибори: для Луцької ТВК надрукували майже 300 тисяч бюлетенів. ВІДЕО





Керівниця друкарні Жанна Гадяк розповіла - коли надійшло перше замовлення із виготовлення бюлетенів, підприємство перейшло на роботу в "закритому режимі", - йдеться у сюжеті



Перебування на території друкарні осіб, які не пов’язані із виборчим процесом, заборонили. Працювали без вихідних - субот та неділь, щоб встигнути надрукувати замовлення.



За словами Жанни Гадяк, папір для виготовлення бюлетенів — спеціальний. Його замовляли у Києві. Ступені захисту - зі спеціальними мікрошрифтами та фарбами, щоб не можна було підробити. "В нас, навіть, виборчі дільниці не знали якого кольору буде бюлетень. Вони сьогодні побачать його вперше", - каже жінка.



Забирати бюлетені з друкарні приїхала голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк. Каже надрукували бюлетені з запасом. Від кількості зареєстрованих виборців, які входять до територіальної громади міста Луцька додали 0,5 відсотка. Такий порядок прописаний у Постанові ЦВК на той випадок, коли бюлетені можуть бути зіпсовані. "Хтось зіпсує бюлетень, звернеться ще за одним. Ось цих 0,5 відсотка входить сюди", - каже Марія Парфенюк.



За словами Марії Парфенюк, бюлетені відвезуть у супроводі поліцейських у приміщення територіальної виборчої комісії. Там вони зберігатимуться аж до видачі дільничним виборчим комісіям. У четвер-п’ятницю їх отримують ДВК.



На виготовлення бюлетенів для виборів депутатів Луцької міської ради та міського голови витратили мільйон 257 тисяч гривень. Як розповіла голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк, надрукували більше 300 тисяч бюлетенів за гроші із Державного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На замовлення Луцької територіальної виборчої комісії надрукували 349 тисяч 196 бюлетенів.Керівниця друкарнірозповіла - коли надійшло перше замовлення із виготовлення бюлетенів, підприємство перейшло на роботу в "закритому режимі", - йдеться у сюжеті Суспільного. Перебування на території друкарні осіб, які не пов’язані із виборчим процесом, заборонили. Працювали без вихідних - субот та неділь, щоб встигнути надрукувати замовлення.За словами Жанни Гадяк, папір для виготовлення бюлетенів — спеціальний. Його замовляли у Києві. Ступені захисту - зі спеціальними мікрошрифтами та фарбами, щоб не можна було підробити. "В нас, навіть, виборчі дільниці не знали якого кольору буде бюлетень. Вони сьогодні побачать його вперше", - каже жінка.Забирати бюлетені з друкарні приїхала голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк. Каже надрукували бюлетені з запасом. Від кількості зареєстрованих виборців, які входять до територіальної громади міста Луцька додали 0,5 відсотка. Такий порядок прописаний у Постанові ЦВК на той випадок, коли бюлетені можуть бути зіпсовані. "Хтось зіпсує бюлетень, звернеться ще за одним. Ось цих 0,5 відсотка входить сюди", - кажеЗа словами Марії Парфенюк, бюлетені відвезуть у супроводі поліцейських у приміщення територіальної виборчої комісії. Там вони зберігатимуться аж до видачі дільничним виборчим комісіям. У четвер-п’ятницю їх отримують ДВК.На виготовлення бюлетенів для виборів депутатів Луцької міської ради та міського голови витратили мільйон 257 тисяч гривень. Як розповіла голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк, надрукували більше 300 тисяч бюлетенів за гроші із Державного бюджету.

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