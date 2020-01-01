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Волинський волейбольний клуб пішов на ізоляцію через спалах коронавірусу

Волинський волейбольний клуб пішов на ізоляцію через спалах коронавірусу
Луцька волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» не змогла вийти на паркет у Рівному проти місцевої «Регіни». Свій матч 4 туру серед команд жіночої Суперліги підопічні Богуслава Галицького перенесли на невизначений термін.

Гра не відбулася у звязку з коронавірусною інфекцією гравців та тренерського складу «Волині», - повідомляє ІА Волинські новини.

Ще однією жертвою епідемії стала запорізька «Орбіта», її матчі теж скасували. Але дніпровська «Аланта» з її пари приймала на домашньому маданчику двох лідерів українського волейболу і прогнозовано поступилась без жодної взятої партії у двох матчах.

Попри пропуски лідерами турнірки цього ігрового туру, ніхто з конкурентів не зумів їх випередити. Перше місце все ще займає луцька «Волинь».

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Теги: волейбол, спорт, коронавірус
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