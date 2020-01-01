Волинський волейбольний клуб пішов на ізоляцію через спалах коронавірусу
Сьогодні, 07:34
Луцька волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» не змогла вийти на паркет у Рівному проти місцевої «Регіни». Свій матч 4 туру серед команд жіночої Суперліги підопічні Богуслава Галицького перенесли на невизначений термін.
Гра не відбулася у звязку з коронавірусною інфекцією гравців та тренерського складу «Волині», - повідомляє ІА Волинські новини.
Ще однією жертвою епідемії стала запорізька «Орбіта», її матчі теж скасували. Але дніпровська «Аланта» з її пари приймала на домашньому маданчику двох лідерів українського волейболу і прогнозовано поступилась без жодної взятої партії у двох матчах.
Попри пропуски лідерами турнірки цього ігрового туру, ніхто з конкурентів не зумів їх випередити. Перше місце все ще займає луцька «Волинь».
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Гра не відбулася у звязку з коронавірусною інфекцією гравців та тренерського складу «Волині», - повідомляє ІА Волинські новини.
Ще однією жертвою епідемії стала запорізька «Орбіта», її матчі теж скасували. Але дніпровська «Аланта» з її пари приймала на домашньому маданчику двох лідерів українського волейболу і прогнозовано поступилась без жодної взятої партії у двох матчах.
Попри пропуски лідерами турнірки цього ігрового туру, ніхто з конкурентів не зумів їх випередити. Перше місце все ще займає луцька «Волинь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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