Волинський волейбольний клуб пішов на ізоляцію через спалах коронавірусу





Гра не відбулася у звязку з коронавірусною інфекцією гравців та тренерського складу «Волині», - повідомляє



Ще однією жертвою епідемії стала запорізька «Орбіта», її матчі теж скасували. Але дніпровська «Аланта» з її пари приймала на домашньому маданчику двох лідерів українського волейболу і прогнозовано поступилась без жодної взятої партії у двох матчах.



Попри пропуски лідерами турнірки цього ігрового туру, ніхто з конкурентів не зумів їх випередити. Перше місце все ще займає луцька «Волинь».

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