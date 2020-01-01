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На ремонт луцького неонатального центру витратять понад 27 мільйонів

На ремонт луцького неонатального центру витратять понад 27 мільйонів
Капітальний ремонт неонатального центру Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства, що на проспекті Відродження, 30 у Луцьку, включатиме ремонт першого та третього поверхів, сходових кліток і вантажно-пасажирського ліфта.

Відкриті торги для пошуку підрядника обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства вже оголосило. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 жовтня, аукціон розпочнеться 30 жовтня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 27,468 мільйона гривень.

За ці кошти заплановано здійснити наступні роботи: ремонт сходових кліток, вентиляційних шахт, облаштування системи вентиляції, теплопостачання вентиляційних установок, внутрішнє опорядження, улаштування нових залізобетонних сходів, реконструкція господарчо-побутового водопроводу та каналізації, встановлення водопом’якшувальної установки, встановлення чавунних опалювальних радіаторів, облаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, встановлення викличної сигналізації, реконструкція електроосвітлення, монтаж електрообладнання магістральних мереж, облаштування автоматичного контролю загазованості, блискавкозахисту, демонтаж і монтаж ліфту вантажопідйомністю 1000 кілограм на 4 зупинки, придбання устаткування та меблів, пусконалагоджувальні роботи.

Капітальний ремонт у неонатальному центрі планують завершити до 30 листопада наступного року.

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Теги: Луцьк, ремонт
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