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Зеленський назвав умову повернення в Україну жорсткого карантину

Зеленський назвав умову повернення в Україну жорсткого карантину
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в Україні щодня фіксуватимуть 9,5 тисяч хворих на COVID-19, то у країну повернеться жорсткий карантин.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім”, — зазначив Зеленський під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій закликав їх допомогти у протидії поширенню COVID-19.

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Теги: карантин, Україна
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