Ранок 20 жовтня: в Україні – 5 469 випадків коронавірусу, на Волині – 178
Сьогодні, 08:55
За останню добу в Україні виявили 5 469 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 309 107.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (462).
На щастя, 3 044 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 129 533 українці.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 113 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 786.
На Волині загалом захворіло 11 164 людини, з них за останню добу - 178. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 227 людей, п'ятеро - за останню добу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (462).
На щастя, 3 044 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 129 533 українці.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 113 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 786.
На Волині загалом захворіло 11 164 людини, з них за останню добу - 178. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 227 людей, п'ятеро - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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