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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 20 жовтня: в Україні – 5 469 випадків коронавірусу, на Волині – 178

Ранок 20 жовтня: в Україні – 5 469 випадків коронавірусу, на Волині – 178
За останню добу в Україні виявили 5 469 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 309 107.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (462).

На щастя, 3 044 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 129 533 українці.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 113 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 786.

На Волині загалом захворіло 11 164 людини, з них за останню добу - 178. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 227 людей, п'ятеро - за останню добу.

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Теги: РНБО, статистика, коронавірус, Україна
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