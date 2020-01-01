Ранок 20 жовтня: в Україні – 5 469 випадків коронавірусу, на Волині – 178

За останню добу в Україні виявили 5 469 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 309 107.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (462).На щастя, 3 044 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 129 533 українці.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 113 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 786.На Волині загалом захворіло 11 164 людини, з них за останню добу - 178. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 227 людей, п'ятеро - за останню добу.