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Курс валют у Луцьку на 20 жовтня

Курс валют у Луцьку на 20 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.237, а продаж – 28.508.

Євро при купівлі становить – 32.997, продажу – 33.510.

Курс російського рубля: купівля – 0.327, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.833, продаж – 7.478.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші, валюта
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