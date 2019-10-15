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У селі під Луцьком горів дачний будинок

У селі під Луцьком горів дачний будинок
На Волині минулої доби ліквідували 5 пожеж у житловому секторі.

Зокрема, 19 жовтня рятувальники гасили пожежу у дерев'яному житловому будинку в селищі Заболоття Ратнівського району. Імовірно, загорання трапилося через коротке замикання електромережі, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

З цієї ж причини, за попередніми даними, трапилася пожежа в дачному будиночку в селі Струмівка Луцького району. Горіння ліквідували рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень.

Крім того, минулої доби горіли господарські споруди у селі Велимче Ратнівського району та в місті Ковелі. Обидва загорання ліквідували рятувальниками ДСНС.

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Теги: пожежа, дачний будинок
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