В монастирі на Волині побили чоловіка
Сьогодні, 09:31
У селі Світязь в Шацькому районі в Петро-Павлівському монастирі побили чоловіка. За рішенням суду винуватець побиття заплатить 680 гривень штрафу.
Про це стало відомо з вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 9 червня, в приміщенні Петро-Павлівського монастиря, уродженець Донеччини під час конфлікту побив чоловіка, нанісши йому численні удари в обличчя.
У суді обвинувачений визнав свою вину, сказавши, що шкодує про вчинене. Він просив суворо його не карати.
Тож суд призначив чоловіку покарання у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.
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Про це стало відомо з вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 9 червня, в приміщенні Петро-Павлівського монастиря, уродженець Донеччини під час конфлікту побив чоловіка, нанісши йому численні удари в обличчя.
У суді обвинувачений визнав свою вину, сказавши, що шкодує про вчинене. Він просив суворо його не карати.
Тож суд призначив чоловіку покарання у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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