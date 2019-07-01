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В монастирі на Волині побили чоловіка

В монастирі на Волині побили чоловіка
У селі Світязь в Шацькому районі в Петро-Павлівському монастирі побили чоловіка. За рішенням суду винуватець побиття заплатить 680 гривень штрафу.

Про це стало відомо з вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 9 червня, в приміщенні Петро-Павлівського монастиря, уродженець Донеччини під час конфлікту побив чоловіка, нанісши йому численні удари в обличчя.

У суді обвинувачений визнав свою вину, сказавши, що шкодує про вчинене. Він просив суворо його не карати.

Тож суд призначив чоловіку покарання у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

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Теги: побиття, монастир, Волинь, чоловік
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