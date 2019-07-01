В монастирі на Волині побили чоловіка





Про це стало відомо з вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть



Так, 9 червня, в приміщенні Петро-Павлівського монастиря, уродженець Донеччини під час конфлікту побив чоловіка, нанісши йому численні удари в обличчя.



У суді обвинувачений визнав свою вину, сказавши, що шкодує про вчинене. Він просив суворо його не карати.



Тож суд призначив чоловіку покарання у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь в Шацькому районі в Петро-Павлівському монастирі побили чоловіка. За рішенням суду винуватець побиття заплатить 680 гривень штрафу.Про це стало відомо з вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 9 червня, в приміщенні Петро-Павлівського монастиря, уродженець Донеччини під час конфлікту побив чоловіка, нанісши йому численні удари в обличчя.У суді обвинувачений визнав свою вину, сказавши, що шкодує про вчинене. Він просив суворо його не карати.Тож суд призначив чоловіку покарання у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

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