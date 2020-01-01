У «Strike City» – акція для любителів піци*





Про це повідомила адміністрація закладу.



«Замовляйте будь-які дві піци та отримуй літр соку за 1 гривню», - повідомляють у закладі.



До слова, акція діє до 30 жовтня 2020 року.

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