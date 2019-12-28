У Луцьку викрили магазин, у якому продають вино у заборонений час
Сьогодні, 10:01
Луцькі муніципали вкотре викрили продавця, який торгує алкоголем у заборонений час. Цього разу під пильне око інспекторів потрапив магазин «Делікат», що знаходиться на вулиці Задворецькій.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Зазначається, що інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти провели перевірку магазину «Делікат», на предмет дотримання рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22.00 до 08.00.
Продавчиня магазину проігнорувала вищевказане рішення, продавши вино в заборонений час, тому мініципали склали адмінпротокол за порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Санкція статті за порушення ч. 2 ст.156 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 6800 грн).
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Зазначається, що інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти провели перевірку магазину «Делікат», на предмет дотримання рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22.00 до 08.00.
Продавчиня магазину проігнорувала вищевказане рішення, продавши вино в заборонений час, тому мініципали склали адмінпротокол за порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Санкція статті за порушення ч. 2 ст.156 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 6800 грн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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