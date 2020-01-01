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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині зареєстрували нові випадки коронавірусу і смерті від ускладнень недуги

Де на Волині зареєстрували нові випадки коронавірусу і смерті від ускладнень недуги
За останню добу на Волині зареєстрували 178 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 135 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 2, Турійський район - 1).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 33, Луцький район – 11, м. Нововолинськ – 16, Володимир-Волинський район – 14, Горохівський район – 7, Іваничівський район – 5, Камінь-Каширський район – 2, Ківерцівський район – 25, Ковельський район – 23, Локачинський район – 2, Любомльський район – 14, Любешівський район – 7, Маневицький район – 3, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 2, Турійський район – 11, Шацький район - 1.

Станом на 20 жовтня в області зареєстрували 11 164 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 638 у дітей та 1151 у медичних працівників. Одужало 6428 осіб, з них 403 дитини та 781 медичний працівник. 227 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 2805 (в т. ч. 67 летальних)

• Луцький район – 1005 (в т. ч. 17 летальних)

• м. Нововолинськ – 928 (в т. ч. 16 летальних)

• Володимир-Волинський район – 923 (в т. ч. 10 летальних)

• Горохівський район – 518 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 252 (в т. ч. 8 летальних)

• Камінь-Каширський район – 430 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 1105 (в т. ч. 18 летальних)

• Ковельський район – 850 (в т. ч. 24 летальних)

• Локачинський район – 121

• Любомльський район – 242 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –364 (в т. ч. 7 летальних)

• Маневицький район – 520 (в т. ч. 14 летальних)

• Ратнівський район – 359 (в т.ч. 11 летальних)

• Рожищенський район – 263 (в т. ч. 7 летальних)

• Старовижівський район – 149 (в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 239 ( в т. ч. 3 летальний)

• Шацький район – 91 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 176 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 63 659 осіб. За останню добу обстежили 521 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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