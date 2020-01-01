Синоптик розповів, яким буде листопад в Україні
Сьогодні, 11:01
У листопаді українцям слід чекати значного похолодання. Майже весь місяць погода буде похмурою та дощовою. Крім того, у деяких регіонах вже може випасти перший сніг.
Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
У листопаді прогнозують багато дощів. Наприклад, на Півночі кількість опадів за місяць становитиме 25- 30 міліметрів.
На початку листопада температура повітря сягатиме +9...+11 градусів, однак до кінця місяця опуститься до +4...+6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, а й вдень.
Якою буде погода у регіонах
На Заході морози прогнозують до кінця першої декади листопада. Крім цього, у західних та північних областях в середині листопада, згідно з прогнозами, випаде мокрий сніг. На Сході України буде найсухіше, проте вже з 6 листопада почнуться дощі.
До речі, на початку грудня слід очікувати сніг із дощем. Протягом першого місяця зими вдень прогнозують +4...+6 градусів, але вночі температура повітря опускатиметься до -9...-11 градусів.
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Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
У листопаді прогнозують багато дощів. Наприклад, на Півночі кількість опадів за місяць становитиме 25- 30 міліметрів.
На початку листопада температура повітря сягатиме +9...+11 градусів, однак до кінця місяця опуститься до +4...+6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, а й вдень.
Якою буде погода у регіонах
На Заході морози прогнозують до кінця першої декади листопада. Крім цього, у західних та північних областях в середині листопада, згідно з прогнозами, випаде мокрий сніг. На Сході України буде найсухіше, проте вже з 6 листопада почнуться дощі.
До речі, на початку грудня слід очікувати сніг із дощем. Протягом першого місяця зими вдень прогнозують +4...+6 градусів, але вночі температура повітря опускатиметься до -9...-11 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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