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Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Історію волинських сіл цікаво вивчати за допомогою старих світлин, які останнім часом все частіше вдається відшукати в інтернет архівах та онлайн аукціонах.

Цінними знахідками є фото села Поворськ на Ковельщині. Усі вони датуються періодом Першої світової війни (1914-1918), - пише Район.Ковель.

Чималої шкоди селу завдали буремні роки війни, адже в цей час багато будинків було знищено. Тому, ймовірно, що будинки, які присутні на фото не дійшли до наших часів.

У 1915 році, після жорстоких боїв, село Поворськ було захоплене австро-німецькими військами, яких на початку 1919 року змінили польські війська. Усі фото належать авторству австрійських фотографів.
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

На одному із фото села Поворськ можемо побачити залізничну станцію, яка з’явилась в селі в 1900-х роках, коли було прокладено залізницю Сарни – Ковель, що пройшла поблизу населеного пункту.

Восени 1918 році в селі Поворськ (тоді Повурськ) був один із карантинних пунктів. Міжнародна комісія поворнення біженців ухвалила, що польські біженці минають Рівне, їдуть до Голоб і Поворська, де їх реєструють представники польського міністерства.

Там вони відбувають карантин. Як правило, на залізничних станціях діяли спільні та карантинно-санітарні пункти, пункти харчування. Про це в своєму дослідженні про біженців часів Першої світової війни пише дослідниця та історикиня Любов Жванко.

На світлинах можна побачити храм – це Покровська церква. Святиня була зведена у 1853 році. Метричні книги та сповідальні відомості цього волинського храму сьогодні доступні в фондах Державного архіву Волинської області.

Також відомо, що в селі був інший храм Різдва Пресвятої Богородиці. В архіві є метричні книги цього храму за період кінця ХІХ століття.
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО


Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: Поворськ, історія, Волинь
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