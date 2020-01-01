Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Цінними знахідками є фото села Поворськ на Ковельщині. Усі вони датуються періодом Першої світової війни (1914-1918), - пише



Чималої шкоди селу завдали буремні роки війни, адже в цей час багато будинків було знищено. Тому, ймовірно, що будинки, які присутні на фото не дійшли до наших часів.



У 1915 році, після жорстоких боїв, село Поворськ було захоплене австро-німецькими військами, яких на початку 1919 року змінили польські війська. Усі фото належать авторству австрійських фотографів.



На одному із фото села Поворськ можемо побачити залізничну станцію, яка з’явилась в селі в 1900-х роках, коли було прокладено залізницю Сарни – Ковель, що пройшла поблизу населеного пункту.



Восени 1918 році в селі Поворськ (тоді Повурськ) був один із карантинних пунктів. Міжнародна комісія поворнення біженців ухвалила, що польські біженці минають Рівне, їдуть до Голоб і Поворська, де їх реєструють представники польського міністерства.



Там вони відбувають карантин. Як правило, на залізничних станціях діяли спільні та карантинно-санітарні пункти, пункти харчування. Про це в своєму дослідженні про біженців часів Першої світової війни пише дослідниця та історикиня Любов Жванко.



На світлинах можна побачити храм – це Покровська церква. Святиня була зведена у 1853 році. Метричні книги та сповідальні відомості цього волинського храму сьогодні доступні в фондах Державного архіву Волинської області.



Також відомо, що в селі був інший храм Різдва Пресвятої Богородиці. В архіві є метричні книги цього храму за період кінця ХІХ століття.





Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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