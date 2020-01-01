Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:31
Історію волинських сіл цікаво вивчати за допомогою старих світлин, які останнім часом все частіше вдається відшукати в інтернет архівах та онлайн аукціонах.
Цінними знахідками є фото села Поворськ на Ковельщині. Усі вони датуються періодом Першої світової війни (1914-1918), - пише Район.Ковель.
Чималої шкоди селу завдали буремні роки війни, адже в цей час багато будинків було знищено. Тому, ймовірно, що будинки, які присутні на фото не дійшли до наших часів.
У 1915 році, після жорстоких боїв, село Поворськ було захоплене австро-німецькими військами, яких на початку 1919 року змінили польські війська. Усі фото належать авторству австрійських фотографів.
На одному із фото села Поворськ можемо побачити залізничну станцію, яка з’явилась в селі в 1900-х роках, коли було прокладено залізницю Сарни – Ковель, що пройшла поблизу населеного пункту.
Восени 1918 році в селі Поворськ (тоді Повурськ) був один із карантинних пунктів. Міжнародна комісія поворнення біженців ухвалила, що польські біженці минають Рівне, їдуть до Голоб і Поворська, де їх реєструють представники польського міністерства.
Там вони відбувають карантин. Як правило, на залізничних станціях діяли спільні та карантинно-санітарні пункти, пункти харчування. Про це в своєму дослідженні про біженців часів Першої світової війни пише дослідниця та історикиня Любов Жванко.
На світлинах можна побачити храм – це Покровська церква. Святиня була зведена у 1853 році. Метричні книги та сповідальні відомості цього волинського храму сьогодні доступні в фондах Державного архіву Волинської області.
Також відомо, що в селі був інший храм Різдва Пресвятої Богородиці. В архіві є метричні книги цього храму за період кінця ХІХ століття.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цінними знахідками є фото села Поворськ на Ковельщині. Усі вони датуються періодом Першої світової війни (1914-1918), - пише Район.Ковель.
Чималої шкоди селу завдали буремні роки війни, адже в цей час багато будинків було знищено. Тому, ймовірно, що будинки, які присутні на фото не дійшли до наших часів.
У 1915 році, після жорстоких боїв, село Поворськ було захоплене австро-німецькими військами, яких на початку 1919 року змінили польські війська. Усі фото належать авторству австрійських фотографів.
На одному із фото села Поворськ можемо побачити залізничну станцію, яка з’явилась в селі в 1900-х роках, коли було прокладено залізницю Сарни – Ковель, що пройшла поблизу населеного пункту.
Восени 1918 році в селі Поворськ (тоді Повурськ) був один із карантинних пунктів. Міжнародна комісія поворнення біженців ухвалила, що польські біженці минають Рівне, їдуть до Голоб і Поворська, де їх реєструють представники польського міністерства.
Там вони відбувають карантин. Як правило, на залізничних станціях діяли спільні та карантинно-санітарні пункти, пункти харчування. Про це в своєму дослідженні про біженців часів Першої світової війни пише дослідниця та історикиня Любов Жванко.
На світлинах можна побачити храм – це Покровська церква. Святиня була зведена у 1853 році. Метричні книги та сповідальні відомості цього волинського храму сьогодні доступні в фондах Державного архіву Волинської області.
Також відомо, що в селі був інший храм Різдва Пресвятої Богородиці. В архіві є метричні книги цього храму за період кінця ХІХ століття.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія
Сьогодні, 11:48
Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*
Сьогодні, 11:47
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:31
Синоптик розповів, яким буде листопад в Україні
Сьогодні, 11:01