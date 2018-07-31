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На Донеччині жінка за 400 тисяч намагалася продати власне немовля

На Донеччині жінка за 400 тисяч намагалася продати власне немовля
На Донеччині судитимуть матір, яка за 400 тисяч гривень хотіла продати власне немовля.

Про це повідомляє Генпрокуратура України.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Маріуполя, яка намагалася продати власну новонароджену дитину (ч. 3 ст. 149 КК України).

За даними слідства, жінка, яка не перебувала на медичному обліку як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати дитину, впродовж 2 місяців після народження сина підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого «оцінила» у 400 тис грн. За ці гроші вона планувала купити квартиру та автомобіль.

Правоохоронці затримали її під час отримання грошових коштів від «покупця», а немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
На Донеччині жінка за 400 тисяч намагалася продати власне немовля

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Теги: продаж, дитина
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